Грузовик насмерть сбил перебегающую КАД женщину — видео

Автор: Александр Селиванов
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Дорожное происшествие случилось вечером 19 мая на 74 км внешнего кольца в Санкт-Петербурге.

По информации дорожной полиции, водитель грузового автомобиля сбил пенсионерку, которая переходила КАД в неположенном месте.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

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17.05.2020 255

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.