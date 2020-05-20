Грузовик насмерть сбил перебегающую КАД женщину — видео

Дорожное происшествие случилось вечером 19 мая на 74 км внешнего кольца в Санкт-Петербурге.
По информации дорожной полиции, водитель грузового автомобиля сбил пенсионерку, которая переходила КАД в неположенном месте.
В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.
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17.05.2020 255
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.