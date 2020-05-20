Житель Санкт-Петербурга в суде оспорил необходимость надевать маску и перчатки

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству административный иск местного жителя Александра Матвеева к правительству города об отмене обязательства носить маски и перчатки в общественных местах, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Судом принят к производству иск к правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим с момента издания пункт распоряжения правительства, где говорится об использовании средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Матвеев не согласен с тем, что граждане обязаны с 12 по 31 мая использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.

Судебное заседание по иску назначено на 26 мая.

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