80 автобусов в Ленобласти украсили портретами ветеранов Великой Отечественной Войны

Автобусы с изображениями общественно-значимой тематики вышли на линии 1 мая по инициативе главы Ленобласти Александра Дрозденко

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, стартовал проект с темы, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: в области ездят автобусы с изображениями наших земляков-участников Великой Отечественной.

Затем на очереди размещение на общественном транспорте в Ленобласти плакатов, касающиеся вопросов обращения с отходами, безопасности дорожного движения, здорового образа жизни, государственных и муниципальных услуг. В салонах же появятся стикеры на темы: «Антикоррупционная пропаганда»; «Антинаркотическая пропаганда»; «Противодействие терроризму»; «Повышение мотивации женщин к ведению здорового образа жизни».

Вам будет интересно Кудровский проезд открыли для общественного транспорта Автобусный маршрут 596Б связал проспект Строителей в Кудрово со станцией метро «Улица Дыбенко». Интервал движения составит около 15 минут. На новом... 18.05.2020 200

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.