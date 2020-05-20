Задержан таксист, ограбивший под угрозой ножа жительницу Мурино

Как ранее сообщал ivbg.ru, 18 мая в холле у лифта дома № 11 на улице Авиаторов Балтики в Мурино 38-летнюю женщину ограбили под угрозой ножа.

Добычей грабителя стали мобильный телефон и сумка, в которой находились 10 000 рублей и банковская карта «Сбербанка». Злоумышленник покинул место происшествия за рулем Hyundai Solaris из службы такси.

Грабителя задержали 19 мая в 06:30 у дома № 15 по Пражской улице в Петербурге. Им оказался 32-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, работающий водителем такси. Возбуждено уголовное дело ст. 162 УК РФ (разбой).