Фото и видео: петербурженка нашла дохлую мышь в сухпайке из детского сада

Жительница Петербурга Екатерина С. нашла мумифицированную мышь в пакете крупы из сухпайка, предоставленного в детском саду. Кашу из этой крупы до этого съела вся семья.

Женщина сообщила об этом в садик, а сама вместе с мужем и двумя детьми сдала анализы на тиф и некоторые другие заболевания, заплатив за все 14 тыс. рублей. Во время забора крови из вены ее 7-летнюю дочь вырвало на нервной почве.

Поставщик – компания «Балтфуд» – и производитель крупы – «ИП Смирнова» – предложила все уладить без суда (по их словам, женщина сама обратилась к ним с этим предложением). Екатерина С. оценила ущерб, причиненный ее семье, в 450 тыс. рублей. Представители противоположной стороны сказали, что предложенная ей сумма превышает сумму возможного штрафа, и предложили 51 тыс. рублей.

Это предложение Екатерина С. отклонила, тогда ее оппоненты пригрозили, что пойдут в полицию и обвинят ее в шантаже. Со своей стороны, женщина также намерена добиваться своего в суде.