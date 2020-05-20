В Сосновом Бору открыли отделение для больных COVID-19

В перепрофилированном отделении уже лечат первых пациентов.

В Сосновом Бору на базе ФГБУЗ ЦМСЧ №38 начало работу отделение, перепрофилированное для больных COVID-19. Там уже лечатся 13 пациентов, у 11 из них – вирусная пневмония.

Вам будет интересно В Ленобласти выявили 75 зараженных коронавирусом за сутки В Ленинградской области по состоянию на 20 мая за последние сутки выявили 75 заражённых коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 455. Об этом... 20.05.2020 171

На утро 20 мая в Сосновом Бору было зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии — 58 заболевших, выздоровели – 12 человек.