Пострадали два подростка: стали известны подробности ДТП с “перевертышем” в Выборгском районе

Выяснилось, что в салоне находились три человека — один подросток сейчас находится в реанимации, у второго — перелом бедра, а водитель пустился в бега.

Ранее ivbg.ru сообщал, что ДТП произошло на 73 километре трассы «Зеленогорск — Приморск — Выборг». Водитель Renault не справился с управлением и вылетел в кювет и снес дерево. В результате ДТП один из пассажиров был доставлен в детскую реанимацию, а у второй перелом бедра. Водитель пустился в бега.

По данным дорожной полиции, иномаркой управлял 20-летний парень без водительского удостоверения. Следов алкоголя у него не обнаружено.

Проводится проверка.