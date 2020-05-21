В Ладожское озеро выпустили почти 50 тысяч мальков палии

Такие меры необходимы для сохранения экологии в акватории Ладожского озера.
В пресс-службе Северо-Западное территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщили, что с 19 по 20 мая специалисты выпустили в озеро 49092 тысяч мальков палии.
Отмечается, что меры были предприняты в целях сохранения биологических ресурсов и среды их обитания.
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13.05.2020 235
Популяция этой рыбы в последнее время сильно сократилась, из-за экологического ущерба. Теперь объем рыбы в озере намеренны восстановить.