В Ладожское озеро выпустили почти 50 тысяч мальков палии

Такие меры необходимы для сохранения экологии в акватории Ладожского озера.

В пресс-службе Северо-Западное территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщили, что с 19 по 20 мая специалисты выпустили в озеро 49092 тысяч мальков палии.

Отмечается, что меры были предприняты в целях сохранения биологических ресурсов и среды их обитания.

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Популяция этой рыбы в последнее время сильно сократилась, из-за экологического ущерба. Теперь объем рыбы в озере намеренны восстановить.