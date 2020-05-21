На КАД ограничат движение по путепроводу из-за ремонтных работ

Движение будет ограничено в Ломоносовском районе на три недели.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 мая по 10 июня на КАД будет ограничен для движения автотранспорта путепровод на 90 километре трассы в Горбунковском сельском поселении.

На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации.

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Водителей просят заранее планировать свой маршрут.