На КАД ограничат движение по путепроводу из-за ремонтных работ

Движение будет ограничено в Ломоносовском районе на три недели.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 мая по 10 июня на КАД будет ограничен для движения автотранспорта путепровод на 90 километре трассы в Горбунковском сельском поселении.
На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации.
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18.05.2020 180
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.