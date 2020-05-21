Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 21 мая

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 5 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 329 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 2 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 279524 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 293357 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 591 991 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 21 мая, число заразившихся коронавирусом составляло 308705 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.