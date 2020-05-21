У военного из Ваганово угнали Hyundai Tucson за миллион рублей

20 мая около 09:00 в полицию Всеволожского района обратился 32-летний военнослужащий зенитно-ракетной части в Ваганово, у которого угнали Hyundai Tucson 2018 года выпуска.

Автоугонщики действовали ночью. Им удалось обойти замки автомобиля и уехать со стоянки у многоквартирного дома. Ущерб владельца составил миллион рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.