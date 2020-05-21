У военного из Ваганово угнали Hyundai Tucson за миллион рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

20 мая около 09:00 в полицию Всеволожского района обратился 32-летний военнослужащий зенитно-ракетной части в Ваганово, у которого угнали Hyundai Tucson 2018 года выпуска.

Автоугонщики действовали ночью. Им удалось обойти замки автомобиля и уехать со стоянки у многоквартирного дома. Ущерб владельца составил миллион рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно
За 20 мая пенсионеры Ленобласти перевели лжесотрудникам банков 1,5 млн рублей
20 мая пенсионеры из четырех районов Ленобласти потеряли деньги, доверившись мошенникам, представившимся сотрудниками «Сбербанка», «Почта Банка» и ВТБ. Мошенники действовали по...
21.05.2020 30