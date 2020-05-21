Петербург отпразднует свой день рождения в режиме онлайн

27 мая Петербургу исполняется 317 лет. В связи со сложившейся ситуацией в стране празднование в этом году пройдет в онлайн-режиме.

Большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате: концерт “Классика на Дворцовой”, шоу барабанщиков DrumПарад, ударный флешмоб, выступления артистов балета, джазовых артистов, уличных театров и театров огня. Об этом пишут «Невские новости«.

Всего администрация города подготовила более 100 мероприятий. В том числе викторины, мастер-классы, онлайн-выставки фотографий и рисунков, виртуальные путешествия и многое другое.

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В этом году традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дадут медики. Также в день рождения будут зажжены факелы Ростральных колонн.