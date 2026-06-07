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Беременную женщину с сепсисом и ее будущего ребенка спасли в Ленинградской области

Беременную четвертым ребенком 43-летнюю жительницу Тихвина с признаками сепсиса спасли врачи Ленинградского областного перинатального центра в Гатчине.

Беременную женщину с сепсисом и ее будущего ребенка спасли в Ленинградской области - Беременную четвертым ребенком 43-летнюю жительницу Тихвина с признаками сепсиса спасли врачи Ленингр
Фото: max_ru/piter_burg1/AZ6dUscwUcQ

Женщину вовремя доставили в областной перинатальный центр благодаря санавиации. У пациентки уже были почечная и сердечно-сосудистая патологии. На 27-й неделе беременности у нее выявили признаки сепсиса.

Женщину с высокой температурой и обострением хронического пиелонефрита отправили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать состояние беременной. Сейчас ей и будущему ребенку ничего не угрожает.

Пациентка остается в палате интенсивной терапии. В ближайшее время ее планируют перевести в отделение патологии беременности для дальнейшего наблюдения.

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Ленинградская область Тихвин
Новости Социум

Какое копеечное средство из аптечки поможет вырастить идеальную клубнику

Эксперт рассказала, как получить большой урожай вкусной и сочной клубники с помощью простого средства. 

Начало периода цветения клубники — ключевой этап, когда правильная подкормка способна кардинально повлиять на размер, вкус и количество будущих ягод.
По словам эксперта Ирины Кузнецовой, обработка кустов раствором борной кислоты позволяет добиться впечатляющих результатов. Ягоды становятся более крупными, мясистыми и ароматными.

Как пояснила эксперт в беседе с порталом «Доктор Питер», бор, являясь жизненно важным микроэлементом, не только стимулирует рост растений и увеличивает количество завязей, но и служит защитой от серой гнили.

Для приготовления эффективного раствора необходимо растворить 2 грамма борной кислоты в стакане горячей воды, после чего довести объем до 10 литров теплой водой. Процедуру рекомендуется проводить путем опрыскивания листьев ранним утром, поздним вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.

Важно помнить, что подкормку проводят не более одного-двух раз за сезон — перед началом или в период массового цветения. Эксперт подчеркивают, что это крайне важно, так как избыток бора может негативно сказаться на почве. Кроме того, обработка созревающих или спелых ягод запрещена из-за токсичности вещества. В случае попадания раствора на урожай, следует выждать 4–5 дней и тщательно промыть ягоды проточной водой перед употреблением.

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