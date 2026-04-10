В Ленинградском областном перинатальном центре врачи сохранили жизнь и репродуктивную функцию пациентки. Во время операции кесарева сечения у женщины удалили миомы, превышающие объем матки.

До беременности у пациентки диагностировали несколько небольших миоматозных узлов. В отделение патологии беременности ее госпитализировали на сроке 38 недель, а вскоре у женщины начались роды.

После раскрытия шейки матки на пять сантиметров медики из-за начальных признаков гипоксии плода приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Здоровая девочка появилась на свет 9 апреля в 00:10 с весом 3350 граммов, ростом 53 сантиметра и оценкой 8/9 по шкале Апгар.

Во время операции заведующий родовым отделением Абдель Будраа и акушер-гинеколог Аюр Батомункуев обнаружили, что объем миоматозных узлов превышает объем самой матки. Миомы удалили с минимальной кровопотерей, при этом матку удалось сохранить.

В перинатальном центре отметили, что УЗИ не всегда позволяет точно определить размеры миом, особенно если они расположены по задней стенке матки. Во время беременности миоматозная ткань может отекать и увеличиваться.

Проведенная операция позволила врачам не только бережно родоразрешить пациентку, но и одновременно избавить ее от гинекологического заболевания.