В Ленинградском перинатальном центре спасли беременную женщину с большой миомой

В Ленинградском областном перинатальном центре врачи сохранили жизнь и репродуктивную функцию пациентки. Во время операции кесарева сечения у женщины удалили миомы, превышающие объем матки.

Фото: vk_com/wall-199634779_17803

До беременности у пациентки диагностировали несколько небольших миоматозных узлов. В отделение патологии беременности ее госпитализировали на сроке 38 недель, а вскоре у женщины начались роды.

После раскрытия шейки матки на пять сантиметров медики из-за начальных признаков гипоксии плода приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Здоровая девочка появилась на свет 9 апреля в 00:10 с весом 3350 граммов, ростом 53 сантиметра и оценкой 8/9 по шкале Апгар.

Во время операции заведующий родовым отделением Абдель Будраа и акушер-гинеколог Аюр Батомункуев обнаружили, что объем миоматозных узлов превышает объем самой матки. Миомы удалили с минимальной кровопотерей, при этом матку удалось сохранить.

В перинатальном центре отметили, что УЗИ не всегда позволяет точно определить размеры миом, особенно если они расположены по задней стенке матки. Во время беременности миоматозная ткань может отекать и увеличиваться.

Проведенная операция позволила врачам не только бережно родоразрешить пациентку, но и одновременно избавить ее от гинекологического заболевания.

На мужчину завели уголовное дело за пьяную езду на электросамокате в Ленобласти

Приговор за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения вынесли жителю Гатчины.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Несмотря на это, позже жителя Гатчины снова задержали пьяным за рулем электросамоката. После этого в отношении него завели уже уголовное дело.

Суд признал Андрея Г. виновным и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, а также лишил права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

