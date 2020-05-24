В Ленобласти за сутки вылечились от коронавируса 38 человек

Согласно данным оперативного штаба на 24 мая, за время эпидемии в Ленинградской области вылечились от коронавируса 987 человек (+38 за сутки).

Положительная динамика была отмечена 9 районах региона, при этом наибольший прирост выписанных пациентов наблюдается в Тосненском, Всеволожском и Гатчинском районах.

В Тосненском районе за сутки вылечились 6 человек (Тосно +1, Никольское +2, Любань +1, Тельмана +1, Войскорово +1).

Во Всеволожском районе аналогичное количество выписанных пациентов (Всеволожск +2, Мурино +1, Новосергиевка +1, Бугры +1, Мистолово +1).

Тем временем в Гатчинском районе вылечились 9 человек (Гатчина +3, Коммунар +3, Жабино +1, Кобралово +1, Новинка +1).

В Бокситогорском районе за сутки вылечились 2 человека (Бокситогорск +1, пгт. Ефимовский +1).

По одному выздоровевшему пациенту зафиксировано в Волосовском (Губаницы), Волховском (Селиваново) и Тихвинском (Тихвин +1) районах.

В Кировском районе вылечились 2 человека (Кировск +1, Отрадное +1). Столько же человек вылечились в Ломоносовском районе (Келози +1, Офицерское село +1).

Еще в восьми районах Ленобласти – Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Лужском, Подпорожском, Лодейнопольском, Приозерском и Сланцевском нет прироста по выздоровевшим.