Пьяный мужчина устроил ночную стрельбу из ружья в Петербурге

Накануне около полуночи на Кубинской улице в Петербурге произошла стрельба. Местные жители вызвали правоохранители.

Прибывшие на место полицейские установили, что стрельбу из ружья вверх вел пьяный 44-летний мужчина. При этом оружие зарегистрировано на его 38-летнего приятеля, у которого при встрече с полицейскими повысилось давление и его срочно увезли в больницу, передает «Фонтанка».

У хозяина ружья дома нашли еще два пистолета: один травматический, другой — газовый.

Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти