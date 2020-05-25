Авиакомпании снизили цены на перелеты в крупные города России в июне

Как сообщают «Ведомости», авиакомпаниями S7, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Utair снижены цены на перелеты из Москвы в крупные города России и обратно в июне.

По данным «Ведомостей», такие решения приняты после объявления о возобновлении рейсов со стороны лоукостера «Победа».

Стоимость наиболее дешевых билетов «Аэрофлота» на перелеты в Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар, Новосибирск упала в два-три раза. Примерно такая же ситуация с ценами на билеты наблюдается у S7.