В рамках акции «Сад памяти» высажено более 157 тысяч различных видов деревьев

Сотрудники лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» разбили Сады памяти на общей площади более 59 га.

Каждое высаженное во время акции дерево посвящено памяти бойцов, отдавших свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны. В общей сложности будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

Волосовское лесничество высадило деревья в память о 400 погибших солдат, в Тихвинском лесничестве — 50 деревьев хвойных и лиственных пород, во Всеволожском лесничестве — 75 деревьев в память о девушках-лесорубах, осуществлявших заготовку древесины для блокадного Ленинграда.

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Для участия в акции “Сад памяти” жителям Ленобласти необходимо высадить дерево на пригородном участке в деревне или на даче. И разместить фото в соцсети с хэштегом #СадПамятиДома. Чтобы зафиксировать посадку дерева на сайте акции, необходимо перейти по ссылке и добавить на интерактивную карту свою геолокацию высадки дерева «Сад памяти». Разместите фотографию, историю о своем герое и ваше дерево акции появится на интерактивной карте.