Дрозденко: От всей души желаю жителям Санкт-Петербурга здоровья и благополучия

Глава Ленобласти поздравил жителей Северной столицы с Днем Города, который отмечается 27 мая

В своем поздравлении глава 47 региона отметил, что Ленобласть роднит с Петербургом общая история, в которой тесно переплетены судьбы многих людей, у нас общие радости и общие заботы.

«Сегодня, когда наши регионы, вместе со всей страной противостоят новому, опасному врагу — пандемии , вновь, как и всегда в прошлом, проявились стойкость и взаимовыручка петербуржцев и ленинградцев», — сказал Александр Юрьевич.

Глава Ленобласти поздравил жителей Северной столицы от лица ленинградцев, отметив, что вместе мы преодолеем все трудности, продолжим двигать вперед многочисленные совместные проекты, развивать экономику, обновлять общую транспортную и дорожную инфраструктуру, сохранять природу и огромное культурное наследие двух регионов.

«От всей души желаю жителям Санкт-Петербурга здоровья и благополучия, а великому городу — дальнейшего развития и процветания!», — подытожил свое поздравление Дрозденко.

Напомним, что в этом году День Города в Петербурге пройдет без салюта и массовых гуляний, которые запрещены в Северной столице до 27 мая из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Но шоу, посвященное 317-летию города, будет проведено в онлайн-трансляции. Посмотреть как в Санкт-Петербурге отметят День города 2020, все желающие смогут как в интернете, так и по телевидению на 78 канале.

Все начнется 27 мая 11:00 и продлится на протяжении целого дня. Шоу «DrumПарад» откроется выступлением Петровского оркестра барабанщиков и флейтистов, а затем музыканты из Петербурга, Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода, Эстонии и Латвии исполнят свои номера онлайн, после чего все объединятся для самого массового ударного флешмоба в Zoom. Трансляция продолжится концертами «Классика на Дворцовой» и в Петропавловской крепости.

Также в полдень состоится традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а также будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.