Жительницу Каложиц пытались убить маникюрными ножницами

25 мая около 19:30 в полицию Волосовского района сообщили о нападении вооруженного маникюрными ножницами неизвестного на 27-летнюю жительницу поселка Каложицы.

Мужчина проник в ее квартиру и несколько раз ударил девушку маникюрными ножницами в область груди, шеи и лица. Пострадавшая госпитализирована. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.

Агрессор скрылся, однако на камеры видеонаблюдения попал момент, когда он снял с себя и выкинул черную толстовку.

Полиция разыскивает злоумышленника.