Уголовное дело завели после катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке — СК России

Уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним возбуждено после катастрофы вертолёта Ми-8 на Чукотке, сообщается на сайте СК России.

Ранее сообщалось, что военный вертолёт Ми-8 во вторник жёстко сел в аэропорту Анадыря при выполнении учебно-тренировочного полёта. Минобороны сообщало, что погибли четыре человека.

«По факту катастрофы вертолёта Ми-8, принадлежавшего войсковой части 42838, возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «нарушение правил полётов или подготовки к ним», — говорится в сообщении.

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В СК добавили, что в настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполётной документации и образцов топлива.