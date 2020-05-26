Маски и перчатки получают некоторые петербуржцы вместе со счетами на оплату жилья – власти

Некоторые частные управляющие компании на фоне распространения коронавируса вместе со счетами на оплату жилья и коммунальных услуг направляют жителям Санкт-Петербурга бесплатный комплект защитных средств, сообщил глава городского жилищного комитета Виктор Борщёв.

«К счетам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг некоторые… частные управляющие компании прикрепляют средства индивидуальной защиты… одноразовые маски и перчатки. Объясняется это тем, что их можно использовать для похода в банк, если нет возможности оплаты онлайн», — сказал он во вторник на заседании правительства Петербурга в режиме видеоконференции.

Как отметил Борщёв, несмотря на то, что система оплаты жилья и коммунальных услуг «претерпела изменения» в связи с эпидемической ситуацией, горожане в целом ответственно относятся к этой обязанности.

«Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги за апрель 2020 года составил более 84%. Жилищным комитетом проводится ежедневный мониторинг внесения гражданами платы за жилищно-коммунальные услуги. Наблюдается положительная динамика по росту сбору платежей», — уточнил глава жилищного комитета.

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