Человек сгорел на пожаре в Запорожском

Пожар охватил 160 квадратных метров частного дома, расположенного в поселке Запорожское Приозерского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 мая в 20:40. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 22:11.

Очевидец сообщил спасателям, что в доме может находиться женщина. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.