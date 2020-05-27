Биолог Павел Глазков снял сюжет о Нижне-Свирском заповеднике

Автор и ведущий канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал об уникальном месте Ленобласти — Нижне-Свирском государственном заповеднике.

Заповедник находится на северо-востоке региона, там, где река Свирь впадает в Ладожское озеро. Это место было выбрано не случайно — около 5 миллионов птиц ежегодно пролетают через его территорию.

Биолог отмечает, что там находится крупнейшая в мире орнитологическая станция. Каждый сезон кольцуют (способ учета птиц) более 10 тысяч птиц. Птиц ловят с помощью огромных ловушек высотой с пятиэтажный дом, которые устроены по принципу рыбацкого невода.

В сюжете Павел Глазков показал уникальный процессе кольцевания птиц.