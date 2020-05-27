Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжёлом состоянии с высоким процентом поражения лёгких.
«Сейчас он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Вам будет интересно
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8338 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 56 новых случаев, в Петербурге...
27.05.2020 245
ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.