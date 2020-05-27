Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжёлом состоянии с высоким процентом поражения лёгких.

«Коммерсант» со ссылкой на источник. «Сейчас он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)», — сообщаетсо ссылкой на источник.

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ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.