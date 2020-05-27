Вадим Малык: Люди должны знать о своих правах и обязанностях

Депутаты приняли законопроект депутата Вадима Малыка «О правовом информировании и правовом просвещении граждан на территории Ленинградской области».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, законопроект направлен на обеспечение доступности правовой информации для населения, развитие системы правового просвещения и информирования граждан, для чего необходимо участие органов государственной власти Ленинградской области.

Как указывает инициатор законопроекта депутат Вадим Малык, несмотря на уже принятые на федеральном уровне законодательные акты о бесплатной юридической помощи и правовом просвещении, действующая на сегодняшний день система федеральных нормативных правовых актов не совершенна: так в ней отсутствуют нормативные определения понятий правового информирования и правового просвещения, в результате чего происходит их разнообразное содержательное наполнение; кроме того отсутствует закрепление субъектов правового информирования и правового просвещения, их полномочий, способов и порядка работы по правовому информированию и просвещению и др.

«Например, 35% многодетных семей в стране не пользуются социальными льготами, предусмотренными для них законом, потому что об этом просто не знают. Об этом свидетельствуют последние данные опроса Общественной палаты», — подчеркнул депутат.

При этом, как отметил депутат, самыми «неизвестными» льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря и подарки для детей из многодетных семей. Слабую осведомленность россияне продемонстрировали и в вопросе обеспечения специальным пособием детей родителей-инвалидов — о нем не знали 53% таких семей.

«И одной из главных причин неэффективности льгот многодетным семьям в нашей стране является недостаток просвещения по этому вопросу. Такое положение дел должно было измениться с распространением МФЦ, однако их сотрудники по-прежнему не имеют достаточной квалификации для того, чтобы консультировать граждан», — подытожил Вадим Малык.

Новый законопроект должен будет восполнить существующие пробелы и определить основные цели, принципы, задачи, способы и порядок правового информирования и правового просвещения граждан, полномочия органов государственной власти Ленинградской области в этой сфере.

В перечень субъектов правового информирования и правового просвещения граждан в документе включены органы государственной власти Ленобласти и подведомственные им государственные учреждения, иные государственные органы Ленобласти. Дополнительно законопроектом разграничены полномочия в сфере правового информирования и правового просвещения граждан между Заксобранием, Губернатором, Правительством Ленобласти и уполномоченными органами исполнительной власти региона.

В целом реализация настоящего законопроекта позволит привлечь, кроме органов исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных им государственных учреждений, к осуществлению правового информирования и правового просвещения граждан и другие государственные органы Ленинградской области, а также установить единые требования к осуществлению этой деятельности.

Напомним, что после принятия законопроекта в первом чтении в декабре прошлого года, когда была утверждена его концепция, была создана рабочая группа по его доработке с участием депутатов и представителей областного Правительства и Прокуратуры. Вадим Малык, как инициатор законопроекта, ее и возглавил. От депутатского корпуса в нее также вошли Олег Петров, Регина Илларионова и Александр Перминов.

Результатом совместной работы рабочей группы стала подготовка 16-ти поправок, которые были приняты сегодня на пленарном заседании в рамках второго чтения. Большинство из них — уточняющего характера. Так, уточнены основные понятия, которые используются в законопроекте, а также основные цели и способы правового информирования и просвещения граждан. Полномочия органов государственной власти Ленинградской области в сфере также уточнены. Кроме того, вводится новая статья, которая конкретизирует нормативно-правовые акты РФ и Ленобласти, составляющие правовую основу регулирования отношений, связанных с правовым информированием и правовым просвещением граждан.

После принятия поправок во втором чтении, законопроект приняли и в третьем.

Принятие такого закона, по мнению Олега Петрова, позволит уменьшить количество жалоб от граждан.

«От незнания и правовой неграмотности люди куда только их не пишут, начиная с Президента. Многие считают, что за все должен отвечать наш губернатор, и заваливают его письмами. Между тем, большинство вопросов, как показывает практика, должны решать органы местного самоуправления на местах», — подчеркнул депутат.

С ним согласилась и Регина Илларионова, подчеркнув, что из-за того, что люди, не зная, куда обратиться, посылают свои письма сразу губернатору или в комитеты областного Правительства, им приходят по сути одни отписки.