Стало известно, где 27 мая зафиксированы 56 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2609 человек. Выздоровели – 1186 человек. Умерли – 11 человек.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Волосовский район:
- Волосово;
- Бегуницы;
- Реполка;
- Большая Вруда;
- Заяцково;
- Буяницы.
Волховский район:
- Колчаново;
- Сясьстрой.
Всеволожский район:
- Мурино;
- Сертолово;
- Кузьмоловский.
Выборгский район:
- Выборг;
- Первомайское;
- Каменногорск.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Сиверский;
- Вырица;
- Пудомяги;
- Коммунар;
- Новый Свет;
- Дружная Горка;
- Старицы;
- Остров.
Кингисеппский район:
- Кингисепп;
- Александровская Горка;
- Большое Райково;
- Ивангород.
Киришский район:
- Кириши.
Кировский район:
- Кировск.
Ломоносовский район:
- Русско-Высоцкое;
- Куттузи;
- Разбегаево;
- Копорье.
Приозерский район:
- Починок.
Сланцевский район:
- Сланцы.
Тосненский район:
- Каменка.