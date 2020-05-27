Стало известно, где 27 мая зафиксированы 56 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2609 человек. Выздоровели – 1186 человек. Умерли – 11 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

  • Волосово;
  • Бегуницы;
  • Реполка;
  • Большая Вруда;
  • Заяцково;
  • Буяницы.

Волховский район:

  • Колчаново;
  • Сясьстрой.

Всеволожский район:

  • Мурино;
  • Сертолово;
  • Кузьмоловский.

Выборгский район:

  • Выборг;
  • Первомайское;
  • Каменногорск.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Сиверский;
  • Вырица;
  • Пудомяги;
  • Коммунар;
  • Новый Свет;
  • Дружная Горка;
  • Старицы;
  • Остров.

Кингисеппский район:

  • Кингисепп;
  • Александровская Горка;
  • Большое Райково;
  • Ивангород.

Киришский район:

  • Кириши.

Кировский район:

  • Кировск.

Ломоносовский район:

  • Русско-Высоцкое;
  • Куттузи;
  • Разбегаево;
  • Копорье.

Приозерский район:

  • Починок.

Сланцевский район:

  • Сланцы.

Тосненский район:

  • Каменка.