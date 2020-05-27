Стало известно, где 27 мая зафиксированы 56 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2609 человек. Выздоровели – 1186 человек. Умерли – 11 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

Волосово;

Бегуницы;

Реполка;

Большая Вруда;

Заяцково;

Буяницы.

Волховский район:

Колчаново;

Сясьстрой.

Всеволожский район:

Мурино;

Сертолово;

Кузьмоловский.

Выборгский район:

Выборг;

Первомайское;

Каменногорск.

Гатчинский район:

Гатчина;

Сиверский;

Вырица;

Пудомяги;

Коммунар;

Новый Свет;

Дружная Горка;

Старицы;

Остров.

Кингисеппский район:

Кингисепп;

Александровская Горка;

Большое Райково;

Ивангород.

Киришский район:

Кириши.

Кировский район:

Кировск.

Ломоносовский район:

Русско-Высоцкое;

Куттузи;

Разбегаево;

Копорье.

Приозерский район:

Починок.

Сланцевский район:

Сланцы.

Тосненский район: