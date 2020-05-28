Умерших от COVID-19 разрешили хоронить рядом с родственниками в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов и главный санитарный врач Наталия Башкетова сняли часть ограничений на захоронение людей, умерших от COVID-19 или с подозрением на него.
С 28 мая хоронить умерших от коронавирусной инфекции разрешили:
- на специально отведенных для этого местах на кладбищах Илики и Новое Колпинское;
- на участках рядом с могилами родственников на остальных кладбищах.
С 22 мая в Петербурге разрешили церемонии прощания с умершими не от COVID-19. Продолжительность такого мероприятия не должна превышать 10 минут, а все его участники должны соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра.
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28.05.2020 200