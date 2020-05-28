ПФР: более 7,3 млн семей получили поддержку на сумму 2,7 трлн руб по программе маткапитала

За все время действия программы материнского капитала более 7,3 миллиона семей получили поддержку на сумму 2,7 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

«Более 7,3 миллиона российских семей за время существования программы материнского капитала получили поддержку государства на общую сумму 2,7 триллиона рублей», — говорится в сообщении.