Гибель афроамериканца во время задержания привела к массовым беспорядкам в Миннеаполисе

Масштабные акции протеста в американском городе Миннеаполис из-за смерти темнокожего мужчины переросла в беспорядки.

Протестующие поджигают машины и здания, грабят и мародерствуют. Местные власти просят США ввести в город Национальную гвардию. Ситуация переросла в чрезвычайно опасную, губернатор штата призывает остановить насилие.

На второй день беспорядков один человек погиб: владелец ломбарда открыл огонь, защищая свое имущество от погромщиков.

Все началось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестких действий полиции. При задержании полицейских сильно надавил ему коленом на шею и долго не отпускал, хотя задержанный неоднократно повторял, что не может дышать. После этого он потерял сознание, а позднее скончался в больнице.

Полицейские, участвовавшие в задержании, уволены. Но протестующие недовольны таким решением, требуя произвести аресты.