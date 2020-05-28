В Тарасово рядом с детским лагерем нашли останки пропавшего три года назад мужчины

Мужчина пропал летом 2017 года во время рыбалки в Ленобласти.

Останки человека обнаружили на берегу озера рядом с детским лагерем в поселке Тарасово в Выборгском районе. Тело нашел завхоз учреждения. Об этом сообщают «Невские новости«.

Предположительно, останки принадлежат гражданину Узбекистана 1966 года рождения, который утонул в озере во время рыбалки летом 2017 года.