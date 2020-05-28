Суд прекратил уголовное преследование подозреваемого в убийстве девочки во Всеволожске

Следствие считает, что обвиняемый вечером 29 ноября 2016 года убил восьмимесячную девочку во Всеволожске. Он специально сдавил ей нижнюю часть лица, в результате чего жертва задохнулась.

Изначально утверждалось, что подозреваемый, будучи пьяным, на почве личной неприязни с целью убийства сдавил руками нижнюю часть лица, закрыв отверстия носа и рта восьмимесячной девочки.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, в суде государственный обвинитель полностью отказался от обвинения в отношении подозреваемого «в связи с неподтверждением представленными доказательствами предъявленного обвинения». Так, в результате повторной экспертизы у ребенка выявили множественные телесные повреждения, которые образовались в том числе до даты смерти.

Суд указал на нарушения закона, допущенные сотрудниками следственного отдела по Всеволожску при расследовании. В отношении мужчины прекратили уголовное преследование. Следствие будет искать злоумышленника.