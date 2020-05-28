Александр Дрозденко призвал продолжать проверять предприятия Ленобласти на соблюдение санитарных норм

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 28 мая, обратился к главам профильных комитетов и районных администраций с просьбой продолжать антикоронавирусные проверки на предприятиях.

Глава региона обратил внимание, что после послабления ограничений настроение в обществе стало свободнее, однако этого допускать нельзя.

«Мы рано расслабляемся. Мне уже говорят, что на некоторых предприятиях и стройках перестали выдавать маски. У нас ничего не изменилось, откуда такая вольность. Если нет масок, тогда должен быть первичный контроль при входе в автобусы, которые развозят сотрудников. Меры безопасности должны все соблюдать ежедневно, а не только когда я приезжаю на объект «, — сказал Александр Дрозденко.

Ранее ivbg.ru писал, что в магазинах Янино-1 прошел антикоронавирусный рейд. Так, проверка прошла в гипермаркете «Перекресток», магазинах «Магнит», «Дикси» и «Пятерочка», а также в аптеках и торговом центре.