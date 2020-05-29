В Эстонии решили открыть границы для стран Шенгенской зоны. Россиян принимать пока не готовы

Правительство Эстонии решило, что с 1 июня граждане 16 стран Шенгенской зоны могут въезжать в республику без обязательства отбывать карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщил в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Министр отметил, что с 1 июня правом въехать в Эстонию без карантина могут воспользоваться граждане Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, Словении и Швейцарии.

По словам главы МИД, пока на двухнедельном карантине должны будут оставаться приехавшие в Эстонию из Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Люксембурга, Италии, Испании, Нидерландов и Дании. А также лица, приехавшие из не входящих в Шенгенскую зону Великобритании и Ирландии.

«Список будут пересматривать раз в неделю. По наметившимся тенденциям можно сказать, что эти страны будут постепенно выпадать из списка», — сказал Рейнсалу порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно, в несколько этапов.

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