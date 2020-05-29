В Эстонии решили открыть границы для стран Шенгенской зоны. Россиян принимать пока не готовы

Правительство Эстонии решило, что с 1 июня граждане 16 стран Шенгенской зоны могут въезжать в республику без обязательства отбывать карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщил в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Министр отметил, что с 1 июня правом въехать в Эстонию без карантина могут воспользоваться граждане Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, Словении и Швейцарии.
По словам главы МИД, пока на двухнедельном карантине должны будут оставаться приехавшие в Эстонию из Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Люксембурга, Италии, Испании, Нидерландов и Дании. А также лица, приехавшие из не входящих в Шенгенскую зону Великобритании и Ирландии.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно, в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.