Волонтеры, опекающие инвалидов и пожилых людей, будут ежемесячно получать по 12 тысяч рублей

Россияне, взявшие под опеку нуждающихся в поддержке в условиях пандемии инвалидов и пожилых людей, будут ежемесячно получать по 12 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Меры государственной поддержки коснуться волонтеров, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, а также соцработников и других граждан страны, которые взяли под свою опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивая им уход на дому, а не в социальных учреждениях.

“Мы поддержим в этот период дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тыс. рублей всех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании”, — сказал Мишустин.