В Ленобласти стартовал первый он-лайн курс для «Волонтеров Конституции»

Каждому волонтеру, успешно прошедшему обучение, будет выдан именной сертификат.

Как рассказали с пресс-службе правительства Ленобласти, до 31 мая участники Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» пройдут онлайн-курс, состоящий из шести уроков, который поможет им впоследствии участвовать в разъяснении поправок в основной закон государства.

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Ранее ivbg.ru опубликовал фото бюллетеня, который будет использован при проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции его перенесли, ориентировочная дата проведения — 24 июня. В качестве альтернативы для проведения голосования также рассматриваются дни в начале июля, а для парада — 3 сентября. Но эти даты не окончательные, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, что всего подготовлено 400 поправок, среди которых — социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.