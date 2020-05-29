В Петербурге продлевается противопожарный режим до середины июня

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил противопожарный режим на территории субъекта РФ до 14 июня. Градоначальник уже подписал соответствующее постановление.

В связи с этим на территории Петербурга запрещается посещать леса и лесопарковые зоны, а также въезжать на их территорию на транспорте. Продлевается ограничение на разведение огня в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, а также в местах зеленых насаждений.

Исключение — люди, работающие в лесах, а также сотрудники МЧС, если те приехали на тушение.