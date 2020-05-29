Ленинградцы, потерявшие работу, смогут заработать не только на ремонте дорог

С 1 июня областные предприятия из различных сфер смогут принять на общественные работы тех, кто потерял доход.

Постановление об утверждении порядка предоставления субсидий работодателям для организации общественных работ подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Общественные работы в регионе будут проводиться теперь не только в дорожной сфере в сферах экологии, создания интерактивных карт и маршрутов, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ, озеленения и благоустройства территорий, общественно-культурных мероприятий, ухода за пожилыми людьми, обслуживания пассажирского транспорта, строительства, оздоровления и отдыха детей и других.

Для того, чтобы принять участие в общественных работах, безработные и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена, должны дистанционно обратиться в удобный районный филиал Биржи труда. Оплата таких работ будет составлять 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ).

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Как уже ранее писал ivbg.ru, все документы Центры занятости населения Ленобласти в связи с мерами, принимаемыми для нераспространения коронавирусной инфекции, принимает в электронном виде: на портале Биржи труда или портале Работа в России.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.