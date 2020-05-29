На реставрацию собора Петра и Павла в Гатчине потратят 212 млн рублей

Реставрацию собора Петра и Павла в Гатчинском районе Ленобласти планируется завершить до конца 2022 года.
29 мая дирекция по сохранению объектов культурного наследия объявила открытый конкурс с ограниченным участием на проведение работ по сохранению собора Петра и Павла в Гатчине. Начальная цена контракта — 212 млн рублей, средства выделят из областного бюджета в рамках программы «Развитие культуры и туризма».
В рамках реконструкции планируется отремонтировать кровлю, стены, а также металлические, каменные и деревянные конструкции собора. Все работы будут завершены до 1 ноября 2022 года.
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