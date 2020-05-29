Госжилнадзор продолжает проверять качество санобработки домов и дворов в Ленобласти

В ближайшие дни специалисты посетят в Киришах, Кингисеппе, Гатчине, Всеволожске и Сосновом Бору. Особое внимание уделят адресам, по которым от жителей поступают жалобы.

Специалисты комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти продолжают выезжать в населенные пункты региона для проверки качества санобработки домов и дворов. На этой неделе были проинспектированы дома в Тосненском, Волховском, Всеволожском, Лужском и Кировском районах. Управляющим компаниям дали разъяснения, как обрабатывать места общего пользования в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора.

С начала апреля Госжилнадзор проверил 663 многоквартирных домов. Было составлено 60 протоколов об административном правонарушении.