В Вистино «дорожный» вопрос решат совместными усилиями

Вчера утром, 28 мая, жители деревни Вистино Кингисеппского района перекрыли улицу Предпортовую, которая ведет к строящемуся порту Усть-Луга терминалу ООО «Ультрамар».
Участники акции объяснили это желанием пообщаться с руководством терминала.
Генеральный директор ООО «Минерал Инжиниринг» (компании, которая отвечает за строительства терминала) Александр Тетерин заверил неравнодушных местных жителей, что понимает ситуацию.
С грязью и пылью планируют разобраться с помощью уборки, которую проведут в ближайшее время.
В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщили, что дорога муниципальная, соответственно, местная власть отвечает за ее содержание, передает Online47. При этом связаться с руководителями муниципалитета журналистам не удалось — глава администрации поселения Ирина Сажина неделю находится в отпуске, остальные руководители не берут телефон, либо находятся не на рабочем месте.
Ситуацию прокомментировал глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский. Он сообщил, что подобные ситуации повторяются с каждым открытием дачного сезона.
Сейчас ведутся переговоры с руководством компании «Ультрамар», меры будут приняты в ближайшее время, в том числе установлен другой режим перевозок и скоростной режим.