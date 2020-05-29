В Вистино «дорожный» вопрос решат совместными усилиями

Вчера утром, 28 мая, жители деревни Вистино Кингисеппского района перекрыли улицу Предпортовую, которая ведет к строящемуся порту Усть-Луга терминалу ООО «Ультрамар».

Участники акции объяснили это желанием пообщаться с руководством терминала.

«[Чтобы] хоть как-то пообщаться с руководством данного терминала, по поводу ужасно грязной и пыльной дороги, а также нарушающих скоростной режим водителями самосвалов», — сообщил один из участников.

Генеральный директор ООО «Минерал Инжиниринг» (компании, которая отвечает за строительства терминала) Александр Тетерин заверил неравнодушных местных жителей, что понимает ситуацию.

«Сейчас у нас был вывоз 40 тысяч кубов грунта с площадки за месяц, поэтому трафик машин был такой большой. На этой неделе мы все заканчиваем. На следующей неделе выйдет подрядчик, который будет асфальтировать дорогу ближе к порту. А здесь и трафик уменьшится, и будем чистить дорогу», — сообщил Тетерин.

С грязью и пылью планируют разобраться с помощью уборки, которую проведут в ближайшее время.

В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщили, что дорога муниципальная, соответственно, местная власть отвечает за ее содержание, передает Online47. При этом связаться с руководителями муниципалитета журналистам не удалось — глава администрации поселения Ирина Сажина неделю находится в отпуске, остальные руководители не берут телефон, либо находятся не на рабочем месте.

Ситуацию прокомментировал глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский. Он сообщил, что подобные ситуации повторяются с каждым открытием дачного сезона.

«У нас строятся крупные портовые сооружения, это известно. Но стало приезжать больше дачников – и у них все больше вопросов. Всегда так бывает», – заметил он.

Сейчас ведутся переговоры с руководством компании «Ультрамар», меры будут приняты в ближайшее время, в том числе установлен другой режим перевозок и скоростной режим.