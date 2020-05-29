Сегодня, 29 мая, Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому в Ленобласти устанавливается особый порядок работы образовательных учреждений в июне.

Так, спортивные секции работают до 30 июня. Это также распространяется на курсы внеурочной деятельности по программам воспитания и социализации в прежнем формате.

Детские сады также работают до конца июня в режиме дежурных групп, их количество увеличат. При этом сухие пайки в детских садах и школах выдавать не будут.

В государственных летних лагерях региона в июне будут организованы оздоровительные кампании для детей-сирот и детей работников медицинских учреждений.

Ранее ivbg.ru писал, что учебный год в вузах России начнется 1 сентября. По словам министра образования и науки Валерия Фалькова, прием документов в магистратуру планируют начать уже в июне, для выпускников этого года — в июле.