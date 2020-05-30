Жительница Кудрово ударила сожителя ножом в грудь

Накануне вечером, 28 мая, в полицию поступило сообщение о происшествии в квартире одного из домов по Австрийской улице в Кудрово. Человек получил ножевое ранение.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили парня 1997 года рождения с ножевым ранением грудной клетки. Медики госпитализировали пострадавшего.

Вскоре по подозрению в совершении преступления была задержана ровесница пострадавшего. По предварительной информации, между сожителями произошел конфликт, в результате которого девушка схватилась за нож.

Возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде.