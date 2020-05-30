В Выборге собирают деньги на восстановление раритетной парадной двери

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

В Выборге собирают деньги на восстановление парадной двери дома № 12 на Северной улице. Его архитектором является Аллан Шульман, здание построено в 1904 году.

На воссоздание раритетного объекта требуется почти 400 тысяч рублей, сбор средств объявил Фонд сохранения исторического наследия.

Здание Arinan Talo было построено в 1904 году, когда Выборг был еще одним из городов Финляндии. Старинный дом является важной частью архитектурного ансамбля главной городской площади.

Чертежи двери нашли местные жители у родственников архитектора.Ожидается, что в случае успешного сбора средств, новая дверь будет выполнена из светлого дуба, сообщает 78.ru.

cd21552d95.jpg
9e356cd0fc
3449001c91