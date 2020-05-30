В Выборге собирают деньги на восстановление раритетной парадной двери

В Выборге собирают деньги на восстановление парадной двери дома № 12 на Северной улице. Его архитектором является Аллан Шульман, здание построено в 1904 году.
На воссоздание раритетного объекта требуется почти 400 тысяч рублей, сбор средств объявил Фонд сохранения исторического наследия.
Здание Arinan Talo было построено в 1904 году, когда Выборг был еще одним из городов Финляндии. Старинный дом является важной частью архитектурного ансамбля главной городской площади.
Чертежи двери нашли местные жители у родственников архитектора.Ожидается, что в случае успешного сбора средств, новая дверь будет выполнена из светлого дуба, сообщает 78.ru.