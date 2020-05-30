В Выборге собирают деньги на восстановление раритетной парадной двери

В Выборге собирают деньги на восстановление парадной двери дома № 12 на Северной улице. Его архитектором является Аллан Шульман, здание построено в 1904 году.

На воссоздание раритетного объекта требуется почти 400 тысяч рублей, сбор средств объявил Фонд сохранения исторического наследия.