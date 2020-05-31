В Тихвинском районе проверили соблюдение «масочного» режима

В Выходные дни — 30 и 31 мая — в Тихвинском районе прошли профилактические рейды, направленные на выявление нарушителей коронавирусных ограничений.

Участие приняли правоохранители, чиновники комитета по местному самоуправлению Ленобласти, комитета по тарифам и ценовой политике области, органов местного самоуправления, народные дружинники.

Всего проверки прошли на 39 общественных территориях, в числе которых детские и спортивные площадки, торговые точки и аптеки. С гражданами провели 110 профилактических бесед, в ходе которых разъяснялась необходимость соблюдения самоизоляции и «масочного» режима.

Кроме того, по итогам проверки выяснилось, что почти все сотрудники торговых сетей и около 95% жителей соблюдают «масочный» режим.