Стало известно, как пройдет оздоровительная кампания в детских лагерях Ленобласти

Детские лагеря «Россонь», «Маяк», «Березняки», «Восток» и «Орион», расположенные в Ленинградской области, готовы к старту первой оздоровительной кампании и поэтому ожидают разрешения Роспотребнадзора.

Ожидается, что уже в июне для сирот и детей работников медучерждений будет организована оздоровительная кампания. Для остальных жителей региона при благоприятной эпидемиологической обстановке лагеря откроют в июле. Тем не менее, перед началом смены дети, работники и вожатые лагерей пройдут медобследование. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 47»

Все учреждения будут работать в режиме обсерватора. Будут отменены не только традиционные встречи с родителями на территории лагеря, но и выезды за пределы ДОЛов. Пообщаться с ребенком родители всегда смогут по интернету. При этом основная часть мероприятий будет проводиться на улице с соблюдением дистанции, но в хорошую погоду. Ношение масок для детей не будет обязательным правилом.

Медицинские блоки ДОЛов оборудуют согласно требованиям Роспотребнадзора. В случае заболевания ребенок будет находиться в помещении с отдельным входом, туалетом и душем, где будет ожидать сотрудников скорой помощи, которые проведут тестирование или госпитализацию.

Ранее ivbg.ru писал, что детские лагеря Ленинградской области готовы к открытию. Стоимость путевки в летний лагерь не превышает 24 тысяч рублей. При этом семьи получают 70% компенсации их стоимости, а опекуны — 100%.