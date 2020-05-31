МЧС предупреждает жителей Ленобласти о ночных заморозках 1-2 июня

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области ночью и утром 1 и 2 июня местами ожидают заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

В МЧС напоминают, что в группе риска при подобных погодных условиях находятся дети, пожилые люди и люди без определенного места жительства. Это объясняется тем, что у пенсионеров в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна.

Рекомендации для населения

В ведомстве рекомендуют одеваться многослойно, поскольку так легче сохранить тепло. Особое внимание следует уделить ногам.

«Алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую потерю тепла. В таком состоянии человек может просто не заметить признаков переохлаждения. В случае переохлаждения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

В МЧС напоминают, что перед тем, как надолго отправиться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.

«Водителям стоит следить за техническим состоянием своих транспортных средств отправляясь в дальнюю дорогу. При поломке автомобиля на трассе, устраняя неполадку на месте, можно получить переохлаждение и заболеть. Отправляясь в дорогу даже на личном транспорте, не забудьте взять с собой теплые вещи. Будьте внимательны», — сообщает пресс-служба ведомства.

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