МЧС предупреждает жителей Ленобласти о ночных заморозках 1-2 июня

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области ночью и утром 1 и 2 июня местами ожидают заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.
В МЧС напоминают, что в группе риска при подобных погодных условиях находятся дети, пожилые люди и люди без определенного места жительства. Это объясняется тем, что у пенсионеров в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна.
Рекомендации для населения
В ведомстве рекомендуют одеваться многослойно, поскольку так легче сохранить тепло. Особое внимание следует уделить ногам.
«Алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую потерю тепла. В таком состоянии человек может просто не заметить признаков переохлаждения. В случае переохлаждения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
В МЧС напоминают, что перед тем, как надолго отправиться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.
«Водителям стоит следить за техническим состоянием своих транспортных средств отправляясь в дальнюю дорогу. При поломке автомобиля на трассе, устраняя неполадку на месте, можно получить переохлаждение и заболеть. Отправляясь в дорогу даже на личном транспорте, не забудьте взять с собой теплые вещи. Будьте внимательны», — сообщает пресс-служба ведомства.
Напоминаем:
- При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;
- В главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.