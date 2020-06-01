Исторические здания в Новой Ладоге могли поджечь для завладения участками – СК

Следствие рассматривает несколько версий возгораний исторических зданий в Новой Ладоге в Ленинградской области, среди которых хулиганство, поджоги для завладения земельными участками и действия пиромана, сообщает пресс-служба СК России.

«Следствие рассматривает несколько версий возгораний: преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений, преступление совершено с целью последующего завладения земельными участками; поджог совершён лицом, имеющим заболевание психики (пиромания)», — сказано в сообщении.

Ранее бывшей и действующему главе администрации Новоладожского городского поселения Волховского района Ленинградской области было предъявлено обвинение в халатности после утраты шести исторических зданий, являющихся объектами культурного наследия.

По данным пресс-службы СК РФ, с января 2018 по 16 сентября прошлого года при пожарах сгорели два здания из комплекса жилых домов Мухиных, дом Стариковых и дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП (б) Новоладожского района. Эти потери, по информации пресс-службы, произошли из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей бывшей главы администрации поселения.

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Еще два исторических здания сгорели за период с сентября 2019 года по май 2020 года. Пожары уничтожили жилой дом П. В. Шабанина XIX века и здание казармы для рабочих казённого винного склада конца XIX — начала XX веков. Уничтожение этих культурных объектов случилось в результате ненадлежащего исполнения обязанностей действующего главы администрации, отметили в пресс-службе.