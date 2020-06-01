В Токсово местный житель устроил разборки со стрельбой из охотничьего ружья

Мужчина ездил на автомобиле по улицам Токсово и стрелял из своего охотничьего ружья в воздух. Уладить спор он решил радикально.

Прибывшие на место полицейские задержали 30-летнего безработного. Выяснилось, что у него возник конфликт с 21-летним парнем. Уладить спор он решил радикально и выстрелил два раза по автомобилю, который принадлежал сопернику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция изъяла ружье, стрелка отпустили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело.