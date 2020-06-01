Названы районы Ленобласти, где больше всего новых случаев COVID-19 на 1 июня

Больше всего заболевших COVID-19 в Ленобласти на 1 июня – 14 человек в Гатчинском районе. На втором месте – восемь человек в Киришском районе. На третьем – по пять человек во Всеволожском и Тосненском районах.

В Волховском, Лодейнопольском, Лужском и Подпорожском районах новых заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.

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Как ранее сообщал ivbg.ru, 1 июня зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти. По данным Роспотребнадзора, всего в регионе заболевших – 2875 человек. Выздоровели – 1590 человек. Умерли – 11 человек.